Вся балетная труппа - примерно 300 человек - сейчас находится на карантине

Положительный тест на коронавирус сдали около 30 артистов балетной труппы Мариинки. В основном, это танцовщики. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", у большинства болезнь протекает в легкой форме, однако троих все-таки пришлось госпитализировать. Для того, чтобы не допустить еще большего распространения, всю балетную труппу отправили на самоизоляцию, уточняет "Интерфакс".

Ранее театр продезинфицировали, а работа Мариинки была возобновлена.

Недавно стало известно, что артист Мариинского театра скончался после долгой болезни.