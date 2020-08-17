В Мариинском театре произошла вспышка коронавируса

Вся балетная труппа - примерно 300 человек - сейчас находится на карантине

Положительный тест на коронавирус сдали около 30 артистов балетной труппы Мариинки. В основном, это танцовщики. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. 

Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", у большинства болезнь протекает в легкой форме, однако троих все-таки пришлось госпитализировать. Для того, чтобы не допустить еще большего распространения, всю балетную труппу отправили на самоизоляцию, уточняет "Интерфакс". 

Ранее театр продезинфицировали, а работа Мариинки была возобновлена. 

Недавно стало известно, что артист Мариинского театра скончался после долгой болезни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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