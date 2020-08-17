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Положительный тест на коронавирус сдали около 30 артистов балетной труппы Мариинки. В основном, это танцовщики. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", у большинства болезнь протекает в легкой форме, однако троих все-таки пришлось госпитализировать. Для того, чтобы не допустить еще большего распространения, всю балетную труппу отправили на самоизоляцию, уточняет "Интерфакс".
Ранее театр продезинфицировали, а работа Мариинки была возобновлена.
Недавно стало известно, что артист Мариинского театра скончался после долгой болезни.
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