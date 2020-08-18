Пособия предусмотрены для детей до 16 лет

Более 250 тыс. подписей набрала петиция, созданная на сайте Change.org – россияне просят дополнительные пособия на детей в августе. Шансы на их получение оценил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Семьи, где есть дети до 16 лет, надеются, что дополнительные выплаты помогут им в подготовке к школьному периоду. Пенсионный фонд заявляет, что пока к ним не поступало никаких распоряжений на этот счет – будут выплаты или нет, там с точностью сказать не могут.

Рязанский заявляет, что решение по выплатам требует согласования целого ряда инстанций. Будут приняты дополнительные пособия или нет, должен сообщить Михаил Мишустин, когда вернется из рабочей поездки по Дальнему Востоку, заявил сенатор в беседе с Nation News.

"В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали, и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату", – сообщил он.

Ранее в Совфеде объяснили, при каких условиях выплачивают пенсионные льготы многодетным родителям.