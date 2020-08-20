Дипломат состоит в официальном браке

Художник Никас Сафронов известен своей любвеобильностью. У него есть пятеро сыновей – и все рождены в союзах с разными женщинами. Однако, по уверениям обеих сторон, между ним и Марией Захаровой близкие дружеские отношения.

Дипломат опубликовала снимок, на котором художник целует ее в щеку. Никас слегка прикрыл глаза, а Мария улыбается, глядя в камеру. Она подписала фотографию ироничным цитированием песни Аллы Пугачевой "Настоящий полковник".

"Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу", – пишет Захарова.

В комментариях призвали Захарову держать себя в руках, а Никасу Сафронову намекнули, что после такого он просто обязан нарисовать Марию. Другие отметили, что от таких поцелуев некоторые женщины рожали художнику детей.

Тем не менее, далеко не все подписчики дипломата заинтересовались снимком. Для них публикация стала возможностью лично попросить Захарову вывезти их из других стран.

"Уже месяц как нет вывозных рейсов (последний был 15 июля). Нас 250+ человек. Есть дети и пожилые. Мы очень надеемся на Вашу поддержку! ", – написали в соцсети.

Напомним, Мария Захарова с 2005 года замужем за менеджером Андреем Макаровым. В 2010 году у них родилась дочь.