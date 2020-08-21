Каким дачным работам стоит уделить внимание, расскажет "Утро.ру"

Сентябрь – идеальное время не только для сбора урожая, но и для некоторых дачных работ. Чтобы добиться успеха в делах, желательно действовать по лунному календарю. Ведь Луна оказывает большое влияние на качество плодов и состояние почвы.

С 1 по 2 сентября

Эти дни идеально подойдут для сбора урожая. Подготовьте грядки для посадки озимых культур. Займитесь высадкой роз и декоративных кустарников. Также можете вырыть ямки для новых деревьев. Посвятите время сбору лекарственных трав.

С 3 по 4 сентября

Луна в убывающей фазе. Займитесь сбором моркови, свеклы и цветной капусты. Приступите к рыхлению почвы. В эти дни лучше отказаться от выкапывания картофеля. И не обрезайте растения, так как есть высокий риск навредить им.

С 5 по 7 сентября

Приступите к высадке озимых культур и спаржи. Цветоводы в этот период могут начать выкапывать луковицы растений. Лучше отказаться от прищипывания, обрезки и полива растений. Хозяйки могут заняться квашением капусты и изготовлением компотов.

С 8 по 9 сентября

Займитесь уборкой корнеплодов. Уделите внимание цветам и декоративным кустарникам. Воздержитесь от работы с корнями растений. Лучше удобрите их и проведите обрезку. Можно делать заготовки на зиму.

С 10 по 12 сентября

Выкопайте луковицы. Воздержитесь от посева, полива и подкорки растений. В эти дни также лучше отложить посадку новых растений. Займитесь приготовлением варенья и джемов.

13 сентября

Удобрите растения. В этот день можно наконец-то приступить к посадке.

14 сентября

Ллучше отказаться от всех дачных работ и заняться заготовками на зиму.

С 15 по 17 сентября

Приступите к сбору семян. Обрежьте малину и усы земляники. Крайне важно в эти дни избавиться от сухих веток на участке.

С 18 по 19 сентября

Соберите корнеплоды и семена. Займитесь перекопкой грядок и подкормкой растений. Откажитесь от рыхления почвы. Хозяйки могут заняться консервированием и солением.

С 20 по 21 сентября

Займитесь выкапыванием картофеля, а также луковиц цветов. Откажитесь от процедуры пикирования. Приведите в порядок газон и стволы деревьев. Эти дни также подойдут для приготовления закусок на зиму.

С 22 по 24 сентября

Пересадите растения в теплицу. Воздержитесь от использования ядохимикатов – это может навредить урожаю. Желательно заняться сбором лекарственных трав.

С 25 по 26 сентября

Займитесь сбором плодов, которые подойдут для длительного хранения. В эти дни лучше заняться землей – перекопать и прополоть грядки. Уделите время борьбе с вредителями. Выкопайте клубни цветов.

С 27 по 28 сентября

В этот период откажитесь от работы с растениями. Вы можете им навредить. Уделите время домашним делам.

С 29 по 30 сентября

В период растущей Луны можно подготовить плоды к длительному хранению. Полейте и прорыхлите почву. Можете также заняться пересадкой петрушки и базилика.