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Практически каждое растение в саду или огороде требует правильного ухода. Жимолость не является исключением. Если вы хотите собрать как можно больше вкусных ягод, необходимо провести определенную процедуру. Это следует сделать осенью.
Для чего нужно обрезать жимолость
Для того, чтобы жимолость приносила богатый урожай, необходимо каждый год обрезать ее. В противном случае куст будет слабым и малоплодородным. Чем меньше веток на растении, тем больше света оно получает.
Как правильно обрезать жимолость
Ранее Утро.ру поделилось советом, как обеззаразить почву после сбора урожая.
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