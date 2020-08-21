Крупная и вкусная: как увеличить урожай жимолости

Крупная и вкусная: как увеличить урожай жимолости
Фото: pixabay.com
Правильный уход за растением поможет укрепить кусты

Практически каждое растение в саду или огороде требует правильного ухода. Жимолость не является исключением. Если вы хотите собрать как можно больше вкусных ягод, необходимо провести определенную процедуру. Это следует сделать осенью.

Для чего нужно обрезать жимолость

Для того, чтобы жимолость приносила богатый урожай, необходимо каждый год обрезать ее. В противном случае куст будет слабым и малоплодородным. Чем меньше веток на растении, тем больше света оно получает.

Как правильно обрезать жимолость

  1. В первую очередь займитесь нижними ветками. Обрежьте их по периметру кроны. В том случае, если на ветке имеются здоровые ответвления, укоротите ее до первого побега.
  2. Начните прореживать центр куста. Избавьтесь от засохших веток. Это позволит прямым солнечным лучам добраться вглубь куста.
  3. Обрежьте ветви с небольшим количеством ягод.
  4. Проверьте ответвление куста. Если оно высохло, не бойтесь обрезать ветки вплоть до основания прочного побега.
  5. Помимо процедуры обрезания, не забывайте удобрять почву у куста жимолости. Для этого идеально подойдет перегной.

Ранее Утро.ру поделилось советом, как обеззаразить почву после сбора урожая.

Анастасия ГОРЮНОВА

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