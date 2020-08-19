Это процедуру необходимо проводить в августе

Каждый садовод мечтает о том, чтобы растения на его участке были пышными и здоровыми. Количество плодовых растений также немаловажно. "Утро.ру" рассказывает, как размножить смородиновые кусты с помощью черенкования.

Данную процедуру необходимо проводить в августе. Еще одним нюансом является то, что нужно черенковать в утренние часы и в пасмурный день.

Эти действия помогут увеличить количество кустов смородины и, соответственно, получить больше ягод.

Этапы черенкования

1. Подготовка

Найдите на смородиновом кусте молодые и упругие побеги.

Аккуратно срежьте их ножом.

Проследите, чтобы длина черенков была в промежутке от 15 до 20 сантиметров. Кроме того, побег должен иметь около пяти полноценных почек.

Обратите внимание на следующий нюанс: верхние побеги срезайте прямо, отступая 3 см от верхних почек. Что касается нижних побегов, срезать их нужно под углом, на расстоянии 7 см от нижних почек.

Найдите на участке место для черенков. Требования таковы: солнечные лучи должны беспрепятственно попадать на участок, но он должен быть защищен от ветра.

2. Подготовка почвы для черенкования

Удалите верхний слой почвы примерно на 20 см в глубину. На дно получившейся ямки положите щебень. Он будет выполнять роль дренажа. Сверху насыпьте мелкозернистого речного песка. Полейте новую грядку большим количеством воды.

3. Посадка черенков

Подкормите нижние части растений, чтобы способствовать более быстрому образованию и укреплению корней. Поместите саженцы в почву на глубину 5 сантиметров. Они должны находиться под углом в 45 градусов. Обильно полейте саженцы, пишет автор канала "Все о цветоводстве" в "Яндекс.Дзен".

Сверху прикройте растения пластиковыми бутылками. Они создадут тепличный эффект. Бутылки уберите после появления первых листочков. Процедура черенкования окончена.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за смородиной в августе.