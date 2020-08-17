Благодаря данному способу можно регулировать плодоношение

Ухаживать за кустами необходимо и в начале, и в конце садового сезона. Это поможет улучшить плодоношение. Как правильно обрезать смородину в августе – в материале "Утро.ру".

Обрезка молодых кустов

Для того, чтобы урожай был богатым на следующий год, нужно прищипывать верхушки молодых побегов. Это можно делать чистыми пальцами или продезинфицированным секатором. Важно, чтобы садовый инструмент был чистым, иначе можно занести инфекцию. Тонкие и слабенькие побеги можно не оставлять и вырезать, уточняет автор канала "Дачные секреты от Виктории Радзевской" в "Яндекс.Дзен".

Благодаря такому способу число побегов и, следовательно, плодовых почек растет.

Обрезка взрослых кустов

В данном процессе есть свои особенности. Важно осмотреть взрослые кусты смородины и найти верхушки, которые стали зелеными. Эту "молодую часть" и нужно обрезать.

Уход после обрезки

Лучше подкормить кусты смородины спустя 10 дней. Для этого можно использовать раствор коровяка. Осенью можно внести минеральное удобрение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за ягодными кустарниками после сбора урожая.