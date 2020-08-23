Поздняя посадка: как получить урожай до холодов

Поздняя посадка: как получить урожай до холодов
Фото: D. Maehrmann/blickwinkel/globallookpress.com
Нужно выбирать растения, срок созревания которых до 50 дней

В августе дачники уже собирают урожай. Грядки пустеют, а погода в некоторых регионах еще позволяет получить новые плоды. Чтобы вырастить второй урожай до наступления холодов, стоит придерживаться некоторых рекомендаций.

Правила поздней посадки растений

Высаживать стоит новые для грядок культуры. Те же самые растения могут не прижиться. Перед посадкой и после очищения почвы от остатков предыдущих растений, землю можно подкормить фитоспорином или трихоцином. 

Начинать посев можно через пару дней. В огород стоит добавить новый питательный слой почвы в виде перегноя или компоста. Так растения получат необходимый в начале роста азот.

Если дождей мало, то грядки важно хорошо полить. Сажать растения лучше полосками, на большом расстоянии – 25 см друг от друга. В лунку перед тем, как высыпать семена, добавьте миниральные удобрения, советует автор канала "Дачный уголок" в Яндекс.Дзене. 

Посадить можно зелень, редис, свеклу или горох.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на сентябрь. 

Полина ИВАНОВА

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