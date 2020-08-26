Пропавшие путевки и потраченные нервы никто не компенсирует

Открытые границы, бронь гостиницы и отрицательный тест на коронавирус еще не гарантируют хорошего отдыха в отпуске. Напротив, вместо положительных эмоций многие россияне неожиданно получают массу негатива. Виной всему требования Роспотребнадзора.

Чтобы заселиться в отель в России или за рубежом, требуется свежая справка об отсутствии коронавируса. Анализ нужно сдать платно не позднее, чем за два – три дня до поездки. Но даже наличие вожделенной бумажки не защищает от бюрократии. Это на собственном опыте выяснила семья россиян.

Супруги уже ехали в аэропорт, когда позвонили из Роспотребнадзора с сообщением, что у них подтвердился COVID-19, передает "Рамблер". На слова, что они переболели несколько недель назад и повторные анализы у них чистые, им ответили, что без новых тестов они будут числиться в базе как носители инфекции. В результате отпуск сорвался – паре пришлось остаться дома и отсидеть две недели на карантине.

Многие пользователи соцсетей указывают, что подобные справки на коронавирус вообще бессмысленны: подхватить инфекцию можно даже в очереди на анализ, а текст покажет еще отрицательный результат.

Недовольство россиян вызывает и требование работодателей предъявлять после отпуска справку об отсутствии COVID-19, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора, хотя они не компенсируют плату за нее.

При этом граждане РФ, вернувшиеся из-за границы, должны уведомлять об этом госорганы. В противном случае им грозит штраф до 40 тыс. рублей. За этим бдительно следят стражи правопорядка.

Ранее в АТОР рассказали, каким образом россияне попадают в страны, еще закрытые для туристов из РФ.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 24 миллионам.