Россияне теряют деньги из-за справок о COVID-19

Россияне теряют деньги из-за справок о COVID-19
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Пропавшие путевки и потраченные нервы никто не компенсирует

Открытые границы, бронь гостиницы и отрицательный тест на коронавирус еще не гарантируют хорошего отдыха в отпуске. Напротив, вместо положительных эмоций многие россияне неожиданно получают массу негатива. Виной всему требования Роспотребнадзора.

Чтобы заселиться в отель в России или за рубежом, требуется свежая справка об отсутствии коронавируса. Анализ нужно сдать платно не позднее, чем за два – три дня до поездки. Но даже наличие вожделенной бумажки не защищает от бюрократии. Это на собственном опыте выяснила семья россиян.

Супруги уже ехали в аэропорт, когда позвонили из Роспотребнадзора с сообщением, что у них подтвердился COVID-19, передает "Рамблер". На слова, что они переболели несколько недель назад и повторные анализы у них чистые, им ответили, что без новых тестов они будут числиться в базе как носители инфекции. В результате отпуск сорвался – паре пришлось остаться дома и отсидеть две недели на карантине.

Многие пользователи соцсетей указывают, что подобные справки на коронавирус вообще бессмысленны: подхватить инфекцию можно даже в очереди на анализ, а текст покажет еще отрицательный результат.

Недовольство россиян вызывает и требование работодателей предъявлять после отпуска справку об отсутствии COVID-19, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора, хотя они не компенсируют плату за нее.

При этом граждане РФ, вернувшиеся из-за границы, должны уведомлять об этом госорганы. В противном случае им грозит штраф до 40 тыс. рублей. За этим бдительно следят стражи правопорядка. 

Ранее в АТОР рассказали, каким образом россияне попадают в страны, еще закрытые для туристов из РФ.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 24 миллионам.

Николай ВИКТОРОВ

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