Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские
Фото: Kevin Kurek/dpa/www.globallookpress.com
Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Отдохнувшие в Турции российские туристы поделились любопытными подробностями того, как прошло их возвращение на родину. Оказалось, стоило людям прилететь домой, как ими тут же заинтересовались полицейские.

Свои истории сограждане рассказали на сервисе TourDom.ru. По словам путешественников, в некоторых случаях правоохранители ограничивались телефонными звонками, а вот к ряду россиян пришли прямо домой.

Туристы рассказали, что стражи порядка спрашивали, сдали ли они тесты на коронавирусную инфекцию по приезде домой и где конкретно отдыхали.

Подобные истории случаются со всеми, кто недавно вернулся с турецких курортов. Это связано с тем, что Роспотребнадзор регламентировал порядок возвращения отдыхающих после поездки за рубеж.

Так, все путешественники обязаны заполнить специальную форму на сайте "Госуслуги", а потом сдать анализы на коронавирусную инфекцию и предоставить результаты. В противном случае россиян будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Турции не все спокойно в плане распространения коронавируса. "Утро.ру" писало, что страна скрывает число заболевших этой инфекцией от российских туристов.

Ольга ФЕДОРОВА

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