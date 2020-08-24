Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Отдохнувшие в Турции российские туристы поделились любопытными подробностями того, как прошло их возвращение на родину. Оказалось, стоило людям прилететь домой, как ими тут же заинтересовались полицейские.

Свои истории сограждане рассказали на сервисе TourDom.ru. По словам путешественников, в некоторых случаях правоохранители ограничивались телефонными звонками, а вот к ряду россиян пришли прямо домой.

Туристы рассказали, что стражи порядка спрашивали, сдали ли они тесты на коронавирусную инфекцию по приезде домой и где конкретно отдыхали.

Подобные истории случаются со всеми, кто недавно вернулся с турецких курортов. Это связано с тем, что Роспотребнадзор регламентировал порядок возвращения отдыхающих после поездки за рубеж.

Так, все путешественники обязаны заполнить специальную форму на сайте "Госуслуги", а потом сдать анализы на коронавирусную инфекцию и предоставить результаты. В противном случае россиян будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Турции не все спокойно в плане распространения коронавируса. "Утро.ру" писало, что страна скрывает число заболевших этой инфекцией от российских туристов.

