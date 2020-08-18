Турция скрывает число заболевших коронавирусом от российских туристов

Турция скрывает число заболевших коронавирусом от российских туристов
Фото: PA
Власти страны боятся спугнуть путешественников из России

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией. Сразу после этого многие российские туристы забронировали туры и полетели к морю. Однако эпидемиологическая ситуация на местных курортах не такая хорошая, как может показаться на первый взгляд. 

Россиянка, которая уже несколько лет живет в Турции, рассказала, что власти скрывают число заболевших от отдыхающих. По ее мнению, правительство просто боится отпугнуть российских туристов, количество которых на данный момент бьет все рекорды. 

Хотя отели и заполняют только на 50% ради соблюдения мер безопасности, социальную дистанцию большинство постояльцев игнорирует, передает "Московский комсомолец".  Туристы уже много раз жаловались на огромные очереди в ресторанах и переполненные пляжи. 

Девушка также рассказала, что заразившихся россиян изолируют в их номерах или отправляют в больницу. Во многом все зависит от тяжести симптомов COVID-19. 

Ранее россияне поделились своими впечатлениями об отдыхе в Турции в этом году. Многие туристы остались недовольны новыми правилами посещения общественных мест в стране. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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