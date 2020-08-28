Нападение украинских радикалов на автобус попало на видео

Президент Украины призвал не допустить возвращения 1990-х годов

На Украине радикалы на трассе Киев – Харьков среди белого дня напали на автобус, в котором находились члены общественного движения "Патриоты – За жизнь". В результате происшествия четыре человека госпитализированы. Позже в Сети появилось видео этой атаки.

Ролик опубликовал телеграм-канал "Пул№3", авторы которого отметили, что в Незалежной политику продолжают делать радикалы. 

О происшествии рассказал 27 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. На активистов с автоматическим оружием напали радикалы из запрещенной в России организации "Азов" (заведено уголовное дело в РФ) и "Нацкорпуса", созданный на базе первого. Правоохранители задержали 14 подозреваемых и возбудили уголовные дела за хулиганство и покушение на убийство, говорится на сайте полиции Харькова. 

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил полицейских за быструю реакцию. Глава страны отметил, что люди должны чувствовать себя в безопасности, поэтому нужно, чтобы такие действия правоохранителей вошли в привычку. Лидер Незалежной призвал не допустить возвращения 1990-х, добавив, что виновные должны понести наказание.

Полина ИВАНОВА

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