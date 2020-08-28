Однако на скорое нововведение рассчитывать не стоит

В будущем российские вузы, вероятно, начнут выдавать выпускникам электронные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, ведомство уже прорабатывает этот вопрос и, скорее всего, такие дипломы появятся. Однако преждевременно переход на электронную версию министр обещать не стал, передает РИА "Новости".

В этом году из-за ситуации с коронавирусом российские университеты уже принимали документы абитуриентов дистанционно, напоминает "ФедералПресс".

С 1 января 2020 года в России появились электронные трудовые книжки. По аналогии с ними планируется и замена водительских прав.