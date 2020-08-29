Удобрять грядки нужно перед рыхлением земли

Все дачники мечтают о хорошем урожае картофеля. Однако чтобы в конце лета собрать много клубней, нужно заранее подготовиться к сезону и делать это лучше еще осенью.

Чем удобрить землю под картофель

Улучшить вкус у корнеплода и сделать так, чтобы картошка была крупной, поможет правильная подкормка с перекопкой грядок осенью. Дачники могут обработать землю калимагнезием, то есть веществом, в который входит калий и магний, так необходимые картошке.

Если вносить подкормку осенью, то к посадке весной почва успеет пропитаться необходимыми элементами. Для этого нужно перед перекопкой грядок рассыпать 3 кг калимагнезия на одну сотку, советует автор канала "Удачный урожай" в Яндекс.Дзен.

Также на место, где будет расти картошка в следующем году, можно посадить сидерат, например, горчицу.

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