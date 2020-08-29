Увеличить урожай на следующий год: чем подкормить почву под картофель осенью

Увеличить урожай на следующий год: чем подкормить почву под картофель осенью
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Удобрять грядки нужно перед рыхлением земли

Все дачники мечтают о хорошем урожае картофеля. Однако чтобы в конце лета собрать много клубней, нужно заранее подготовиться к сезону и делать это лучше еще осенью. 

Чем удобрить землю под картофель

Улучшить вкус у корнеплода и сделать так, чтобы картошка была крупной, поможет правильная подкормка с перекопкой грядок осенью. Дачники могут обработать землю калимагнезием, то есть веществом, в который входит калий и магний, так необходимые картошке. 

Если вносить подкормку осенью, то к посадке весной почва успеет пропитаться необходимыми элементами. Для этого нужно перед перекопкой грядок рассыпать 3 кг калимагнезия на одну сотку, советует автор канала "Удачный урожай" в Яндекс.Дзен. 

Также на место, где будет расти картошка в следующем году, можно посадить сидерат, например, горчицу.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на сентябрь. 

Полина ИВАНОВА

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