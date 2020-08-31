Колбаса с сюрпризом: в "Докторской" нашли лишний ингредиент

Товары нескольких известных марок не прошли проверку Роскачества

В колбасе "Докторской" обнаружили слюнные железы, антибиотики и консерванты, не предусмотренные ГОСТом. Роскачество опубликовало результаты третьего исследования продукта. Проверку прошли не все марки.

В 2017-м и 2018 году в товарах 19 из 40 производителей выявили нарушения. Сейчас их устранили, однако появились новые: так, в колбасе компании "Велком" нашли субпродукты – фрагменты слюнных желез, сообщает Роскачество.

В продукции марки "Мясной дом Бородина 1997" исследователи обнаружили консерванты. А в товаре компании "Вязанка" – антибиотик бензилпенициллин, передает "ФедералПресс".

Ранее в Роскачестве предупредили о ядовитых овощах и фруктах.

Карина СИРАЗОВА

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