Умер заслуженный артист России

Он долгое время боролся с тяжелой болезнью

Не стало заслуженного артиста России Александра Горина. Он скончался, не дожив года до своего 70-летнего юбилея, после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Трагичную новость сообщили в Российском государственном цирке. Горин почти 50 лет своей жизни посвятил арене. Сначала был участником группы эквилибристов под руководством Алексея Сарача, а после 1979 года стал артистом-дрессировщиком аттракциона "Медвежий цирк". 

В середине 1990-х Горин поличил звание "Заслуженный артист РФ". 

"Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", – отметили в Росгосцирке. 

Недавно стало известно, что умер создатель мультипликационного фильма "Смешарики". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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