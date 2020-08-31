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Не стало заслуженного артиста России Александра Горина. Он скончался, не дожив года до своего 70-летнего юбилея, после долгой борьбы с тяжелой болезнью.
Трагичную новость сообщили в Российском государственном цирке. Горин почти 50 лет своей жизни посвятил арене. Сначала был участником группы эквилибристов под руководством Алексея Сарача, а после 1979 года стал артистом-дрессировщиком аттракциона "Медвежий цирк".
В середине 1990-х Горин поличил звание "Заслуженный артист РФ".
"Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", – отметили в Росгосцирке.
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