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В среду, 2 сентября, Лефортовский суд продлил арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили СМИ.
Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" останется под стражей до 7 декабря, передает РБК. При этом адвокат обвиняемого Иван Павлов просил суд изменить меру пресечения, чтобы она не было связана с ограничением свободы. Для этого коллеги и друзья Сафронова собрали более 140 личных поручительств и характеристик.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали 7 июля. Советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене. Сам журналист свою вину отрицает.
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