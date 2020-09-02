Сафронов останется под арестом до декабря

Адвокату журналиста отказали в просьбе изменить меру пресечения

В среду, 2 сентября, Лефортовский суд продлил арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили СМИ.

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" останется под стражей до 7 декабря, передает РБК. При этом адвокат обвиняемого Иван Павлов просил суд изменить меру пресечения, чтобы она не было связана с ограничением свободы. Для этого коллеги и друзья Сафронова собрали более 140 личных поручительств и характеристик.

Напомним, что Ивана Сафронова задержали 7 июля. Советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене. Сам журналист свою вину отрицает.

Карина СИРАЗОВА

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