Об этом сообщил адвокат подозреваемого

Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Ранее советник главы Роскосмоса был лишь в статусе подозреваемого.

Сам Сафронов с обвинением не согласен, своей вины не признает, рассказал его адвокат Иван Павлов РИА "Новости".

Сторона защиты не понимает, кем и как был завербован журналист, а также какие данные он передавал. Адвокат также указывает, что в обвинении нет данных о том, что его подзащитный получил деньги за передачу информации.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений о российском вооружении. По некоторым данным, журналист снабжал данными чешские спецслужбы.



