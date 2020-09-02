Выплаты к 75-летию Победы: Путин расширил список получателей

Указ уже подписан и вступил в силу

Выплаты ветеранам в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне получат участники борьбы с бандитским подпольем на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и  Украины. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.

О расширении списка получателей выплаты к юбилею Победы сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 2 сентября, пишет РИА "Новости".

Ранее ветеранам Великой Отечественной войны перечислили в честь праздника по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. рублей. В то же время некоторых ветеранов боевых действий обидели – сначала им перечислили деньги, а потом попросили вернуть, так как их не упомянули в президентском указе.

Николай ВИКТОРОВ

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