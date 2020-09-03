"Отравление" Навального расписали по минутам

"Отравление" Навального расписали по минутам
Алексей Навальный. Фото: AP Photo/Markus Schreibe/ТАСС
СМИ заявляют, что блогер находился около 20 минут в уборной самолета

Русская служба BBC решила восстановить последовательность событий, произошедших 20 августа, когда блогер Алексей Навальный вылетел на пассажирском самолете из Томска.

Вместе с ним на борту находилась пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, в то злопамятное утро блогер не завтракал, ограничившись купленным в аэропорту стаканом чая.

Один из пассажиров, летевший тем же самым рейсом, рассказал, что Навальный выпил чай за 40 – 60 минут до начала взлета. Перед этим он делал снимки и общался с людьми, которые его узнали.

Длительность полета составляет 4 часа 20 минут. В 07:55 по местному времени (03:55 мск) самолет должен был взлететь. Лайнер оторвался от земли в 08:01 по местному, сообщает BBC.

Ярмыш заявила, что блогеру стало плохо в первые 30 минут полета. Он не стал пить воду, предлагаемую проводниками, и отошел в уборную. По словам очевидцев, там он пробыл около 20 минут – примерно до 08:50.

Именно в это время все проводники узнали о плохом состоянии пассажира. Персонал действовал в соответствии с должностной инструкцией, пытаясь оказать помощь пострадавшему с помощью средств, которые имелись на борту.

По словам Ярмыш, на борту находилась медсестра, чье имя до сиз пор не известно. Около часа Навального поддерживали в сознании, до того как передать скорой. Какое-то время он кричал, не произнося никаких слов. Известно, что ему сделали промывание желудка.

Посадка самолета в Омске состоялась в 09:01 по местному времени. В аэропорту находились на дежурстве медики гражданской авиации. Они заявили войдя в самолет, что пассажира нужно сразу везти в реанимацию. В тот момент он находился в сознании.

Проверка состояния россиянина заняла примерно 15 – 20 минут, после чего его госпитализировали на скорой.

Ранее эксперты предположили, что Германия использует историю с отравлением главы ФБК в своих политических целях.

Егор МАЛКОВ

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