Растению нужно помочь перезимовать , и тогда шикарные бутоны порадуют глаз на будущий год

Некоторые считают розу достаточно привередливым цветком, однако опытным садоводам известны небольшие хитрости, которые позволяют с легкостью вырастить прекрасное растение и украсить им сад.

Пошаговая инструкция ухода за розами осенью

Сначала нужно провести масштабную обрезку. Сперва убрать увядшие соцветия, затем удалить все ветви старше трех лет. Также многолетник нужно освободить от зеленоватых, не дозревших побегов и стеблей, которые растут внутрь куста.

Ветви, которые остались, следует обрезать практически вполовину – оставляя по пять - семь почек. Срез лучше делать прямо над почкой под углом 45 градусов. Таким образом, все силы куста будут направлены на питание корневой системы растения и укрепление оставшихся побегов.

Кроме того, в течение осени следует делать прополку и периодически разрыхлять розарий. Сорная трава оттягивает на себя микроэлементы из земли, что плохо сказывается на росте цветка. Тем более, что засоренный участок является благоприятной средой для развития грибка.

Также розу в сентябре нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением. Это поможет цветку пережить зиму. На 10 л воды нужно взять 20 г монофосфата калия.

Для растений также будет полезным сочетать корневую подкормку с внекорневой. Роза будет вам благодарна, если вы напитаете ее через листья. Их следует опрыскать раствором с золой. На 200 г потребуется 1 л воды. Смесь нужно настоять в течение ночи, а утром разбавить еще 8 л воды.

Кроме того, корни растения нужно прикормить перепревшим компостом – он не только является отличным удобрением, но и укроет цветок на зиму. Такие простые советы обеспечит пышное цветение розы на будущий год.

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