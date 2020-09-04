Вот это поворот: после откровений о фальшивках в деле Навального Лукашенко объявили в розыск

Вот это поворот: после откровений о фальшивках в деле Навального Лукашенко объявили в розыск
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главу Белоруссии внесли в список "без вести пропавших"

Неожиданные новости об Александре Лукашенко появились после его сенсационного заявления о деле оппозиционера Алексея Навального.

На сайте белорусского МВД опубликовали фото президента – уточняется, что он объявлен в розыск. Кроме того, Лукашенко значится в списке "без вести пропавшие". Компанию ему составил глава министерства внутренних дел Юрий Караев – его также разыскивают.

Сообщения о том, что оба попали в опалу, начали появляться накануне вечером в соцсетях. Так, скриншоты с сайта МВД опубликовал телеграм-канал Белсат. Уточняется, что и Лукашенко, и Караева обвиняют в военных преступлениях. Кроме того, глава государства повинен еще и в захвате власти.

Как выяснилось, сайт атаковали хакеры, которые и опубликовали эти сообщения. Об этом сообщает Reform.by. Отметим, что сейчас портал недоступен – после внезапных известий о розыске Лукашенко он, похоже, попросту обвалился. Ранее атаке подвергся сайт управления делами президента, напоминает "Царьград".

Сенсационное заявление о фальсификациях в деле Навального Лукашенко сделал накануне во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Глава Белоруссии пообещал предоставить российской стороне запись перехваченного разговора "Варшавы и Берлина".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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