Скрипаль вышла на связь после отравления Навального

Скрипаль вышла на связь после отравления Навального
Алексей Навальный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Родственница бывшего агента ГРУ указала на сходство симптомов у пострадавших в Солсбери и российского активиста

Блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком". В этом на 90% уверена Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Сравнивая ситуации с Навальным и Скрипалем, она указала на явное сходство симптомов в первые минуты после отравления.

"Сергей Викторович находился в состоянии ступора, размахивал руками. То же самое делал и Алексей Навальный, которому в самолете стало плохо", – цитирует Викторию "Собеседник".

Скрипаль не думает, что яд блогеру подсыпали в чай. Скорее, это могла быть пропитанная токсином салфетка или просто прикосновение перчаткой к коже. В любом случае впереди у активиста долгий период выздоровления и реабилитации. Учитывая, что Сергей Скрипаль смог пообщаться с родственниками лишь через год после отравления, Виктория предполагает, что и у Навального восстановление займет примерно такой же срок.

"Вряд ли ему смогут вернуть идеальную форму", – заключила Скрипаль.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. А 22 августа его перевезли из больницы Омска в госпиталь "Шаритэ" в Германии. По утверждению немецких специалистов, россиянин был отравлен веществом из группы боевых токсинов типа "Новичок". Однако создатель "Новичка" в это не поверил и пояснил, почему.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко распространил информацию, что сообщения об отравлении Навального "Новичком" – это фальсификация, а в сговоре замешаны Берлин и Варшава. В Германии с негодованием опровергли эти обвинения.

О самочувствии Навального подробностей нет, сообщается лишь, что он по-прежнему в коме, но состояние стабильное. О Сергее Скрипале и его дочери Юлии также ничего не известно, на связь с российскими дипломатами, журналистами и даже родственниками в России они не выходят.

Ранее об отравлении Навального высказался британский полицейский, расследовавший инцидент в Солсбери.

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Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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А где доказательства того, что Скрипалей траванули ”Новичком”? Такая же туфта, как и отравление детей хлором в Сирии.
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