Получивший якобы дозу "Новичка" в Солсбери в 2018 г. полицейский Ник Бейли написал лишнего в соцсети о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и неуклюже тут же решил оправдаться, сообщив, что у него "эмоции взяли верх".

Все началось с того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возбудившись вчерашним заявлением из Берлина, потребовал от Москвы объяснений по инциденту с ярым критиком Кремля. Свой спич англичанин опубликовал в "Твиттер". На него отреагировал полицейский.

"Я так много хочу сказать об этом твите. Но я не могу и не буду", – написал в ответ Бейли.

I have so much that I want to say about this tweet. But I can’t, and I won’t. https://t.co/1ZzDzl5WKa