МИД Сербии требует объяснений шутки Захаровой о Вучиче

МИД Сербии требует объяснений шутки Захаровой о Вучиче
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле прокомментировали ситуацию

Дмитрий Песков отреагировал на скандал, который разразился после того, как Мария Захарова опубликовала противоречивый, по мнению пользователей Сети, пост, в котором пошутила над президентом Сербии Александром Вучичем, прибывшим с официальным визитом в США. Пресс-секретарь уверен, что активность дипломатов в социальных сетях – это необходимость, однако нужно внимательно следить за формулировками и содержанием, чтобы избежать подобных конфликтов в будущем. 

Представитель Кремля уверен, что этические кодексы поведения в социальных сетях вряд ли могут прописаны, поэтому остается только тщательно следить за публикациями дипломатов, уточняет РИА "Новости". 

Пресс-секретарь также прокомментировал отношения между Сербией и Россией и отметил, что все руководство РФ выступает сторонниками развития партнерства двух стран.

"Я знаю, что Захарова принесла извинения, поэтому исходим из того, что ни у кого не останется сомнений в том, что мы уважаем Сербию и ее руководство", – цитирует представителя Кремля URA.RU

Однако извинений, которые Мария Захарова принесла вчера, оказалось недостаточно. Стало известно, что российского посла вызвали в МИД Сербии, чтобы разъяснить ситуацию с оскорбительным, по мнению сербов, постом. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Напомним, что ранее Александр Вучич осудил пост Марии Захаровой. Президент Сербии добавил, что таким образом официальный представитель МИД РФ продемонстрировала свой "примитивизм и невоспитанность". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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