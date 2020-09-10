Стоит столб черного дыма: в Бейруте снова ЧП

Пока причины произошедшего не известны

После мощного взрыва в Бейруте в районе порта, туда снова отправили команду пожарных – сообщается, что там началось серьезное возгорание. Столб густого черного дыма с языками пламени наблюдают за 3 км от гавани. 

Как сообщает РИА "Новости", пожар начался после поджога мусора и покрышек в порту. По другим данным, горит склад с горючим. Полагают, что происшествие случилось в одном из ангаров на территории Duty Free. Сейчас специалисты занимаются локализацией возгорания. 

Напомним, месяц назад в Бейруте прогремел мощный взрыв – на складе сдетонировали более 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Пострадали сотни домов, погибли 190 человек, а более 6 тысяч граждан пострадали. Сейчас в столице Ливана введен режим чрезвычайного положения.

Евгения НАГОРСКАЯ

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