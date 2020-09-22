Возбуждено уголовное дело

Полиция задержала музыканта Эльмина Гулиева, который известен под псевдонимом Эллей. Ранее артист на своем автомобиле марки "Инфинити" сбил пешеходов в одном из районов Москвы.

В отношении музыканта уже возбудили уголовное дело, передает "LIFE". К слову, это уже не первый раз, когда Эллей становится виновником аварии. Артист часто игнорирует красный сигнал светофора и коллекционирует штрафы.

Напомним, что вчера водитель иномарки сбил пешеходов и влетел в стену здания. В результате аварии пострадали два пешехода и двое пассажиров. У спутницы артиста зафиксировали сотрясение и перелом таза.



