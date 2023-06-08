В Египте массово закрывают пляжи из-за убившей россиянина акулы

Генконсульство РФ обратилось к гражданам с предупреждением

Администрация муфахазы Красного моря в Египте приняла решение о закрытии всех пляжей Хургады. Причиной стала гибель 23-летнего туриста, которого загрызла тигровая акула.

Известно, что акула съела россиянина, отдыхавшего в Египте вместе со своей возлюбленной (которая успела спастись) и отцом, находившимся в тот момент на пляже. BAZA сообщает, что та самая акула-убийца уже поймана.

Известно, что погибшим оказался 23-летний В. Попов, переехавший с родителем в Хургаду. Молодой человек поселился с отцом в одном из местных жилых комплексов.

Эксперты полагают, что одной из возможных причин нападения акул на человека, выбивающаяся из естественного поведения этих хищных рыб, могло стать их подкармливание из туристических катеров. За 2010-й год в районе Хургады было зафиксировано пять нападений акул на туристов.

Генеральное консульство РФ просит россиян сохранять бдительность в воде и соблюдать запреты на купание с дайвингом.

В прошлом году в Египте скончалась пенсионерка из Австралии, которая лишилась конечностей после встречи с акулой. Женщина умерла по дороге в больницу.