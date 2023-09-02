В московской квартире нашли тело 100-летней тещи Березовского

Политик хотел дожить до 100 лет, но отметить этот юбилей повезло лишь его теще

В августе этого года мать второй жены Бориса Березовского отметила 100-летие, а спустя несколько дней скончалась. Ее тело нашли в квартире Дома писателей, который находится в Лаврушинском переулке. Причина смерти Алии Бешаровой общественности неизвестна.

Напомним, Борис Березовский и Галина Бешарова заключили брак в 1991 году. Вторая супруга подарила бизнесмену сына Артема и дочь Анастасию. Спустя два года после свадьбы Галина, взяв детей, уехала в столицу Великобритании. С тех пор пара вместе не жила.

Развод Березовского и Бешарова был оформлен в 2011 году. Расторжение брака длилось один год. Олигарх выплатил бывшей жене до 360 миллионов долларов. Также Галине достался особняк в Лондоне, который находится рядом с Кенсингтонским дворцом.

Борис Березовский скончался в марте 2013 года в Аскоте (графство Беркшир, Великобритания). Тело олигарха было найдено в доме, который принадлежал Галине Бешаровой. Однажды бизнесмен признался, что хотел бы дожить до 100 лет, но отметить такой юбилей повезло лишь его теще.

Ранее общественность обсуждала письмо, которое Борис Березовский якобы адресовал Владимиру Путину. Многие не поверили, что олигарх самостоятельно написал его. Подробнее об этом писало "Утро.ру".