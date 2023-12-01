Стало известно о массовой гибели военных под Ростовом-на-Дону

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Во время учений на полигоне Кузьминский в Ростовской области случился трагический инцидент. Группа морпехов пострадала во время взрыва. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в армии, силовых структурах и следственных органах.
По их информации, все случилось 3 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Группа военных из 20 человек во время перерыва решила разжечь костер на обед. Пососедству находились блоки боеприпасов.
"Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался", – заявил один из осведомителей.
На месте погибли восемь человек, еще восьмерых доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести – половину из них спасти не удалось. Утверждается, что все 12 погибших были контрактниками из Владивостока.
Сейчас по факту инцидента СК проводит расследование. Предварительной причиной случившегося называют несоблюдение техники безопасности.
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