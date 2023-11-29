Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Подольска – Собянин

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Утром, 29 ноября, российские силы ПВО зафиксировали украинский беспилотник в небе над Подольским округом – он двигался в сторону Москвы. Дрон удалось ликвидировать. Информацию об этом подтвердил столичный мэр Сергей Собянин.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – приводит его слова RT.
В Минобороны подтвердили информацию о сбитом беспилотнике самолетного типа, сообщает телеканал "360". Произошедшее в ведомстве классифицировали как террористическую атаку.
В конце прошлой недели, 26 ноября, украинские силы предприняли попытку совершить массовую атаку на Москву с помощью БПЛА. Аппараты удалось сбить еще на подлете к столице.
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