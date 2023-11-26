Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Предварительно, пострадавших и разрушений нет

Минувшей ночью несколько беспилотников предприняли попытку нанесли массовую атаку по территории Москвы. Информацию об инциденте потвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

Всего силы ПВО были задействованы для отражения БПЛА трижды: подтверждения были опубликованы в 4:25, 5:00 и 5:52 утра по московскому времени. Сперва дроны удалось сбить в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском округе, затем стало известно о ликвидации беспилотников в Брянской, Калужской и Тульской областях.

Также удалось уничтожить БПЛА около Подольска и в Раменском городском округе.

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", – указал Собянин.

На фоне попыток атак беспилотников столичные аэропорты Домодедово и Жуковский утром вводили временные ограничения на полеты, сейчас они работают штатно. Как передает телеканал "360", всего было задержано 29 рейсов, а еще три отменили.