Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com
Предварительно, пострадавших и разрушений нет

Минувшей ночью несколько беспилотников предприняли попытку нанесли массовую атаку по территории Москвы. Информацию об инциденте потвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram. 

Всего силы ПВО были задействованы для отражения БПЛА трижды: подтверждения были опубликованы в 4:25, 5:00 и 5:52 утра по московскому времени. Сперва дроны удалось сбить в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском округе, затем стало известно о ликвидации беспилотников в Брянской, Калужской и Тульской областях.

Также удалось уничтожить БПЛА около Подольска и в Раменском городском округе. 

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", – указал Собянин.

На фоне попыток атак беспилотников столичные аэропорты Домодедово и Жуковский утром вводили временные ограничения на полеты, сейчас они работают штатно. Как передает телеканал "360", всего было задержано 29 рейсов, а еще три отменили.

Источник: Telegram
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