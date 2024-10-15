В Британии женщину насмерть зажало между кроватью и матрасом

Страшная смерть: женщину убила собственная кровать
Картинка: сгенерировано ИИ
Жуткая трагедия получила огромный резонанс

В британском королевстве произошел трагический инцидент, в результате которого женщина погибла из-за собственной кровати. Постель буквально убила несчастную через удушение.

Все случилось из-за неисправности механизма с подъемным матрасом. Причиной смерти стало удушье, возникшее после того, как жертву зажало между основанием спального места и матрасом. Инцидент произошел из-за поломки пружинного элемента, отвечающего за подъем и опускание матрасной платформы.

По сообщениям, несчастная наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформенная часть опустилась и придавила ей голову. Она не смогла освободиться, что привело к фатальным последствиям. Подобные кровати с подъемным механизмом обычно считаются безопасными, однако в данном случае неисправная пружина привела к нарушению работы механизма, что стало причиной трагедии.

Этот случай привлек внимание к важности проверки и обслуживания мебели с подвижными частями, особенно таких механизмов, как подъемные кровати. Эксперты рекомендуют регулярно проверять состояние пружин и других элементов, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

К слову, ранее стало известно о смерти женщины после того, как она выпила два литра воды.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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