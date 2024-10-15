СМИ сообщили о массовом отравлении россиян зефиром

Россияне массово травятся популярным продуктом: что произошло
Картинка: сгенерировано ИИ
Угощение продавалось в крупнейших торговых сетях

Россияне массово пожаловались на отравление зефиром, который продается в крупнейших торговых сетях страны. По данным прессы, десятки несчастных сообщили о тяжелых симптомах после употребления любимого десерта.

Пострадавшие жалуются на вздутие живота, болезненные ощущения и проблемы со стулом после лакомства. Люди утверждают, что симптомы проявлялись вскоре после перекуса зефиром, что вызвало серьезные опасения по поводу его безопасности.

Согласно опубликованной информации, в составе зефира присутствует мальтит и мальтитный сироп, которые широко используются как заменители сахара. Эти вещества нередко применяются в кондитерских изделиях для уменьшения содержания сладкого компонента, однако в больших дозах они могут вызывать побочные эффекты со стороны пищеварительной системы.

Производство этой продукции осуществляется на заводе в подмосковном Дмитрове. Представители предприятия неожиданно заявили, что проблема может быть связана с перееданием продукта, поскольку при чрезмерном употреблении может ощущаться дискомфорт.

Как бы там и было, ситуация взята на контроль властями и соответствующими надзорными органами. В настоящее время проводится проверка качества продукции, а также ее соответствия стандартам безопасности.

К слову, ранее был раскрыт способ побороть тягу к сладостям.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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