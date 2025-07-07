Прилепин рассказал, что выжил после покушения из-за ошибки

Появились новые подробности покушения на Прилепина
Фото: АГН "Москва"
Приказ о ликвидации отдал лично Зеленский

Захар Прилепин рассказал новые подробности покушения на него, которое два года назад пытался совершить сапер-самоучка. По его словам, он смог выжить, поскольку преступник допустил одну серьезную ошибку – зарыл мину слишком глубоко. В итоге основная взрывная сила ушла в землю.

По мнению Прилепина, украинец боялся, что мину могут заметить, поэтому и решил спрятать ее как можно глубже. Тем не менее, после взрыва писатель получил серьезные травмы, хоть и остался жив. У него был перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговая травма.

"Все части тела были так или иначе травмированы", – отметил он.

Публицист сообщил, что приказ о его устранении отдавал лично Владимир Зеленский, поэтому сейчас у него есть личные счеты с президентом Украины. Также по его указу убили других общественных деятелей в России, с которыми у Прилепина были близкие дружественные отношения. Он отметил, что к украинскому лидеру следует относится как к противнику и применять в его отношении конкретные шаги, а не риторику.

Напомним, покушение на Прилепина произошло в Нижегородской области. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван на дороге. Во время случившегося погиб его соратник Александр Шубин.

Источник: ТАСС
По теме

В столице телефонных мошенников прогремели мощные взрывы

Ранее в городе объявили тревогу

Раскрыты итоги личного разговора Путина и Трампа: "Безвыходное положение"

Многие остались недовольны результатами переговоров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей