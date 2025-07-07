Прилепин рассказал, что выжил после покушения из-за ошибки

Приказ о ликвидации отдал лично Зеленский

Захар Прилепин рассказал новые подробности покушения на него, которое два года назад пытался совершить сапер-самоучка. По его словам, он смог выжить, поскольку преступник допустил одну серьезную ошибку – зарыл мину слишком глубоко. В итоге основная взрывная сила ушла в землю.

По мнению Прилепина, украинец боялся, что мину могут заметить, поэтому и решил спрятать ее как можно глубже. Тем не менее, после взрыва писатель получил серьезные травмы, хоть и остался жив. У него был перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговая травма.

"Все части тела были так или иначе травмированы", – отметил он.

Публицист сообщил, что приказ о его устранении отдавал лично Владимир Зеленский, поэтому сейчас у него есть личные счеты с президентом Украины. Также по его указу убили других общественных деятелей в России, с которыми у Прилепина были близкие дружественные отношения. Он отметил, что к украинскому лидеру следует относится как к противнику и применять в его отношении конкретные шаги, а не риторику.

Напомним, покушение на Прилепина произошло в Нижегородской области. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван на дороге. Во время случившегося погиб его соратник Александр Шубин.