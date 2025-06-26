Прилепин разъяснил сбежавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

Писатель все разложил по полочкам

Писатель Захар Прилепин заявил, что уехавшим артистам со статусом иноагента не нужно ждать создания новых условий для возвращения в Россию – достаточно соблюдать действующие юридические нормы. Известный культурный деятель подчеркнул, что предусмотренная законом процедура уже существует и ее следует просто исполнить. При этом некоторые зря описывают ее как нечто крайне пугающее.

Писатель прокомментировал ситуацию с музыкантом Борисом Гребенщиковым*, который ранее утверждал: он, мол, не может вернуться в Россию из-за страха быть арестованным. Однако, по словам общественного деятеля, подобные опасения преувеличены.

Он отметил, что возможность зарабатывать деньги на концертах у иноагентов никто не отнимает, ограничения касаются лишь формата и содержания их выступлений. При этом Прилепин признался, что из всех артистов, покинувших страну, раньше он слушал только Земфиру* и Гребенщикова*.

К слову, ранее Земфира* получила неожиданный удар от Украины.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации