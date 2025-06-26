Прилепин разъяснил сбежавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

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Писатель Захар Прилепин заявил, что уехавшим артистам со статусом иноагента не нужно ждать создания новых условий для возвращения в Россию – достаточно соблюдать действующие юридические нормы. Известный культурный деятель подчеркнул, что предусмотренная законом процедура уже существует и ее следует просто исполнить. При этом некоторые зря описывают ее как нечто крайне пугающее.
Писатель прокомментировал ситуацию с музыкантом Борисом Гребенщиковым*, который ранее утверждал: он, мол, не может вернуться в Россию из-за страха быть арестованным. Однако, по словам общественного деятеля, подобные опасения преувеличены.
Он отметил, что возможность зарабатывать деньги на концертах у иноагентов никто не отнимает, ограничения касаются лишь формата и содержания их выступлений. При этом Прилепин признался, что из всех артистов, покинувших страну, раньше он слушал только Земфиру* и Гребенщикова*.
К слову, ранее Земфира* получила неожиданный удар от Украины.
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