Обновленный Су-27 признали самым совершенным одноместным истребителем

Обновленный Су-27 признали самым совершенным одноместным истребителем
Фото: mil.ru
Модернизированный Су-30 также вызвал восхищение американских экспертов

Старые советские "сушки" по сей день остаются самым смертоносным оружием в небе. После модернизации они стали еще более грозным противником НАТО, при этом их стоимость значительно ниже западных аналогов.

По оценке американского издания The National Interest, Су-27СМ3 обеспечивает практически такую ​​же дальность действия, как и более современный Су-35С. Он также оснащен радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис-Э". Кроме того, получив новый двигатель, Су-27 получил и дополнительные подвесы оружия. Это позволяет навешивать на истребитель дополнительно 3 т вооружений. Даже кабина пилота усовершенствована – там установлены многофункциональные дисплеи, упрощающие управление.

"Су-27СМ3 – самый совершенный самолет из базовой линейки одноместных Су-27", – признает NI.

Издание также отмечает успех модернизированных версий Су-30 – Су-30М2 и Су-30СМ. По мнению американских экспертов, эти двухместные истребители более приспособлены для ударных целей.

Ранее стали известны характеристики российского истребителя пятого поколения Су-57.

Фоторепортаж
Су-27 стал грозой разведчиков США
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: commons.wikimedia.org/Yevgeny Pashnin (CC BY-SA 3.0)
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Николай ВИКТОРОВ

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