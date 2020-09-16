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Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск. Об этом сообщило военное ведомство Белоруссии утром в среду, 16 сентября.
Делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск для обсуждения двустороннего военного сотрудничества, уточняет РИА "Новости".
Президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи 14 сентября подтвердили готовность сторон соблюдать Договор о коллективной обороне участников ОДКБ. Как отметил Лукашенко, внешние границы республики – это границы Союзного государства РФ и РБ, поэтому в интересах Москвы их защищать.
По оценке белорусских военных, сейчас существует угроза вторжения со стороны Польши с целью захвата часть территории Белоруссии.
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