Военные двух стран обсудят развитие сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск. Об этом сообщило военное ведомство Белоруссии утром в среду, 16 сентября.

Делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск для обсуждения двустороннего военного сотрудничества, уточняет РИА "Новости".



Президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи 14 сентября подтвердили готовность сторон соблюдать Договор о коллективной обороне участников ОДКБ. Как отметил Лукашенко, внешние границы республики – это границы Союзного государства РФ и РБ, поэтому в интересах Москвы их защищать.

По оценке белорусских военных, сейчас существует угроза вторжения со стороны Польши с целью захвата часть территории Белоруссии.