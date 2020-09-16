Шойгу прилетел в Минск после встречи Лукашенко с Путиным

Военные двух стран обсудят развитие сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск. Об этом сообщило военное ведомство Белоруссии утром в среду, 16 сентября.

Делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск для обсуждения двустороннего военного сотрудничества, уточняет РИА "Новости".

Президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи 14 сентября подтвердили готовность сторон соблюдать Договор о коллективной обороне участников ОДКБ. Как отметил Лукашенко, внешние границы республики – это границы Союзного государства РФ и РБ, поэтому в интересах Москвы их защищать.

По оценке белорусских военных, сейчас существует угроза вторжения со стороны Польши с целью захвата часть территории Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ

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Границы союзного государства священны и не прикосновенны, так что пусть поляки не облиываются, иначе в морду.
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