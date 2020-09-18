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Вооруженная атака Соединенных Штатов на Россию обернется катастрофой для американцев, спрогнозировал военный эксперт Виктор Литовкин.
Так он прокомментировал недавнее заявление главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рая о будущей войне с РФ и Китаем, что ставит под угрозу выживание американской нации. В связи с этим наш специалист подтвердил опасения представителя заокеанской военщины.
"Поэтому им не надо начинать войну против России и Китая: это может кончиться плачевно для американской нации... То, что они готовятся к войне, – нормально: этим любая армия занимается, потому что армия или воюет, или готовится к войне", – сказал РИА ФАН полковник в отставке.
Эксперт отметил, что американское военное ведомство сейчас озабочено вопросом выбивания денег из бюджета страны на модернизацию старого вооружения и на только разрабатываемое, например, тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.
Он подчеркнул, что если Штаты нападут на Россию, конечно, это будет война, которая "закончится для США катастрофой".
За последнее время участились полеты пентагоновских разведывательных аппаратов и боевой авиации у границ РФ, что свидетельствует о желании Вашингтона надавить
на Москву и "показать ей американскую мощь", полагает Литовкин. Но "гегемонизму" США приходит конец, на Штаты "плюют" даже в КНДР. Поэтому, уверен эксперт, Вашингтону нужно как-то пугать своих противников и конкурентов.
"Эти полеты – попытка стращать Россию тем, что они могут это делать. Но нашу страну напугать невозможно, поэтому это бессмысленные попытки", – резюмировал полковник в отставке.
Он убежден, что российское руководство больше не удастся втянуть в очередную гонку вооружений.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что наша страна обладает оружием не имеющим аналогов в мире. Отечественные эксперты полагают, что, в первую очередь, речь шла о ракетных комплексах "Авангард".
В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий
Пока желаемых результатов не достигли