Гегемонии США уже пришел конец, на них "плюют" даже в Северной Корее

Вооруженная атака Соединенных Штатов на Россию обернется катастрофой для американцев, спрогнозировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал недавнее заявление главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рая о будущей войне с РФ и Китаем, что ставит под угрозу выживание американской нации. В связи с этим наш специалист подтвердил опасения представителя заокеанской военщины.

"Поэтому им не надо начинать войну против России и Китая: это может кончиться плачевно для американской нации... То, что они готовятся к войне, – нормально: этим любая армия занимается, потому что армия или воюет, или готовится к войне", – сказал РИА ФАН полковник в отставке.

Эксперт отметил, что американское военное ведомство сейчас озабочено вопросом выбивания денег из бюджета страны на модернизацию старого вооружения и на только разрабатываемое, например, тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.



Он подчеркнул, что если Штаты нападут на Россию, конечно, это будет война, которая "закончится для США катастрофой".

За последнее время участились полеты пентагоновских разведывательных аппаратов и боевой авиации у границ РФ, что свидетельствует о желании Вашингтона надавить на Москву и "показать ей американскую мощь", полагает Литовкин. Но "гегемонизму" США приходит конец, на Штаты "плюют" даже в КНДР. Поэтому, уверен эксперт, Вашингтону нужно как-то пугать своих противников и конкурентов.



"Эти полеты – попытка стращать Россию тем, что они могут это делать. Но нашу страну напугать невозможно, поэтому это бессмысленные попытки", – резюмировал полковник в отставке.

Он убежден, что российское руководство больше не удастся втянуть в очередную гонку вооружений.

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что наша страна обладает оружием не имеющим аналогов в мире. Отечественные эксперты полагают, что, в первую очередь, речь шла о ракетных комплексах "Авангард".

