Правоохранители и военные усилили меры безопасности в центре столицы Белоруссии

В Минске ожидается несанкционированная акция оппозиции 20 сентября. Из-за этого, по сообщениям очевидцев, в город прибыла бронетехника.

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в столицу въехала колонна из десяти бронетранспортеров. Военные машины сопровождали автомобили дорожной милиции.

Военные в бронежилетах и с автоматами в руках также оградили район около Дворца Республики.

В Белоруссии с начала августа проходят протесты из-за результатов выборов президента страны, в которых победил Александр Лукашенко.