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В Минске ожидается несанкционированная акция оппозиции 20 сентября. Из-за этого, по сообщениям очевидцев, в город прибыла бронетехника.
Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в столицу въехала колонна из десяти бронетранспортеров. Военные машины сопровождали автомобили дорожной милиции.
Военные в бронежилетах и с автоматами в руках также оградили район около Дворца Республики.
В Белоруссии с начала августа проходят протесты из-за результатов выборов президента страны, в которых победил Александр Лукашенко.
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