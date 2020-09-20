В Минск стянули бронетехнику

Правоохранители и военные усилили меры безопасности в центре столицы Белоруссии

В Минске ожидается несанкционированная акция оппозиции 20 сентября. Из-за этого, по сообщениям очевидцев, в город прибыла бронетехника.

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в столицу въехала колонна из десяти бронетранспортеров. Военные машины сопровождали автомобили дорожной милиции.

Военные в бронежилетах и с автоматами в руках также оградили район около Дворца Республики. 

В Белоруссии с начала августа проходят протесты из-за результатов выборов президента страны, в которых победил Александр Лукашенко. 

Полина ИВАНОВА

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