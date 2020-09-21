Возможный преемник Лукашенко беспокоит Путина - эксперт

Возможный преемник Лукашенко беспокоит Путина - эксперт
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом президент Белоруссии раздражает российского лидера

Владимир Путин давно с трудом терпит Александра Лукашенко и наверняка хочет, чтобы тот побыстрее ушел с поста. Однако он с опаской относится к возможному преемнику главы Республики – такое мнение выразил профессор Университета Альберты и признанный специалист по Белоруссии Дэвид Марплс.

Президент России все еще не определился, какую из сторон конфликта в соседней стране поддерживать, заявил канадский историк и эксперт. При этом "Лукашенко очень близок к тому, чтобы взбесить Путина", ведь произошедшие за последнее время громкие истории (в частности, захват "вагнеровцев" и обвинение их подготовке протестов) "выглядели явной провокацией и должны были разозлить".

На демонстрации в Белоруссии глава РФ также не отреагировал. Он наблюдает и через какое-то время ждет ухода Лукашенко, думает о преемнике коллеги и побаивается его, отметил аналитик.

"Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС",

– пояснил Дэвид Марплс. И добавил, что все бы было несколько по-другому, если бы у российского лидера складывались более хорошие отношения с Европой. Но Москве трудно говорить с Брюсселем теперь еще и вследствие отравления Алексея Навального, заключил эксперт. 

На прошлой неделе стало известно, что Александру Лукашенко могут предложить пост в российском правительстве. Если он покинет место президента Белоруссии, то вполне способен принести пользу на одной из должностей в Союзном государстве.

Ранее, во время переговоров в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко, наверное, говорили о будущем президенте Белоруссии. Однако возможного преемника не называли.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Экс-премьер Украины описал мрачное будущее Белоруссии без поддержки России

Западу нужна страна, которая бы с враждебностью относилась к РФ

Пособия безработным предложили выплачивать постоянно

Размер соцпомощи может вырасти до 10 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей