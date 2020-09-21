Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

Москва в любой момент сможет оказать силовую поддержку Минску, как только в этом возникнет необходимость. И то, что президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи распорядился отправить от границы с Республикой резерв внутренних войск РФ в места постоянной дислокации, ничего не означает. Российские силовики уже сыграли свою роль – они дали понять западным кураторам протестов, в том числе Варшаве, что Кремль союзника не бросит.

Об этом заявил участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан в интервью на ютуб-канале PolitWera.

"Заявление Путина заключалось в том, что он предупредил: если не хватит в Белоруссии своих, то мы поможем. И это очень сильно охладило кукловодов, особенно польских, которые ставили на то, что, рано или поздно, белорусские правоохранители устанут и начнут сдаваться",

– пришел к выводу полковник запаса.

По его мнению, заявление Путина о формировании резерва силовиков было сделано радио самого заявления, и Москва не собиралась вводить в соседнюю Республику своих силовиков. Сейчас в Белоруссии еще не та ситуацию, которая требует подобного шага. А, скажем, дивизии Дзержинского ничего не стоит, получив приказ, уже через пару часов отправиться с аэродрома Чкаловский и "спокойненько" сеть там, где нужно, пояснил эксперт.

"Но это будет в той ситуации, когда власть Белоруссии будет превращена в состояние руины. В такой ситуации никто ни о чем спрашивать не будет", – резюмировал Трухан.

Напомним, в конце августа на фоне активной фазы протестных акций, которые накрыли крупные города Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов, Путин объявил о создании резерва правоохранителей по просьбе бацьки. Его должны были задействовать в случае, если бы ситуация в Республики вышла из-под контроля местных силовиков.

Кремль 14 сентября сообщил, что наши резервисты отправляются в постоянные места дислокации.

