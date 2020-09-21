Президент России списал Лукашенко со счетов - экс-министр Украины

Президент России списал Лукашенко со счетов - экс-министр Украины
Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии
Европа осыпет молодежь Республики деньгами

Владимир Путин "списал" со счетов своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Бацка утратил как политическую, так и моральную легитимность после силовых разгонов протестующих. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин в эфире местного телеканала "Украина 24".

По мнению экс-министра, санкции, которые собирается Евросоюз ввести в отношении руководства и представителей правоохранительных органов Белоруссии, будут лишь видимой частью айсберга. В первую очередь, они будут направлены против самого Александра Григорьевича.

Помимо этого этой евродубины, Брюссель окажет давление, которое не будет заметным на политическом уровне. ЕС в данном плане ведет себя весьма последовательно, подчеркнул пан Климкин. Он отметил, что речь здесь идет о том, какую в итоге Белоруссию получит Старый свет.

Украинец сообщил, что разговаривал с чиновниками из Польши и Германии, и его уверили, что европейцы намерены выделить деньги для проектов с белоруской молодежью.

Между тем, полагает он, в ближайшей перспективе, Москва будет еще больше оказывать свое влияние на Минск, в том числе, РФ находится в поиске пророссийски настроенных политиков. Руководство страны будет вести диалог с республиканской бюрократией и силовиками.

"(Президент России Владимир) Путин толкает Лукашенко к достаточно быстрому трансферу власти, поскольку даже для России Лукашенко является чемоданом без ручки. Он становится настолько токсичным, что с моральной и политической точки зрения даже Путину с ним работать уже перебор", – считает пан Климкин.

По его словам, протесты в Белоруссии не стихнут, как о том мечтает Лукашенко, а будут лишь нарастать и, в конце концов, через пару месяцев или полгода бацька вынужден будет оставить свой пост. Все будет зависеть от договоренностей между Россией и коллективным Западом, констатировал экс-министр.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
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Хлипкин все еще пыжится показать, что он всё еще "the man".
Напрасно российские СМИ ваще про него что-то пишут,
ну, если уж совсем не о чем.
М
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хлимкин выполз чтобы не забыли это недоразумение,жрать то хочется,привык к икорке,вот только ни чего не стоят эти мысли вслух этого прости господи экс министра
каким был дурачком в мешковатом костюмчике таким и запомнился
Вячеслав Москва
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Помалкивал бы Климкин в тряпочку его заявления ничего не стоят. Кстати, в своё время Каримов бузотёров в Андижане из пулемётов успокаивал, но это не повлияло на Путина, он всё ровно оказал помощь Президенту Узбекистана.
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