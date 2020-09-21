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Главы МИД государств, которые входят в состав Европейского союза в Брюсселе, не пришли к единой позиции по вопросу санкций в отношении официального Минска из-за событий, происходящих в Белоруссии после президентской кампании, по итогам которой победил Александр Лукашенко.
Председатель парламента ЕС Жозеп Боррель заявил, что стороны не смогли прийти к единому согласию. При этом он отметил, что Евросоюз отказывается признать легитимность действующего главы Республики, передает РИА "Новости".
В свою очередь, главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем "Твиттер", что решение не было принято из-за того, что одно из государств-членов "взяло заложников".
Discussing many issues in #EU #FAC, including #Belarus. It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to “a hostage taking” by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2020
Он не стал уточнять, о какой стране идет речь. Боррель также подтвердил отсутствин единой позиции из-за одного участника.
Ранее в Европарламенте заявили, что срок правления Лукашенко заканчивается 5 ноября – после этого Брюссель не станет его воспринимать как президента Белоруссии.
Известно, что прибалтийские страны выступили с предложением ввести безвиз с Белоруссией для преобразований в области "экономики" и "демократии".
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