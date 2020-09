Главы МИД государств, которые входят в состав Европейского союза в Брюсселе, не пришли к единой позиции по вопросу санкций в отношении официального Минска из-за событий, происходящих в Белоруссии после президентской кампании, по итогам которой победил Александр Лукашенко.

Председатель парламента ЕС Жозеп Боррель заявил, что стороны не смогли прийти к единому согласию. При этом он отметил, что Евросоюз отказывается признать легитимность действующего главы Республики, передает РИА "Новости".

В свою очередь, главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем "Твиттер", что решение не было принято из-за того, что одно из государств-членов "взяло заложников".

Discussing many issues in #EU #FAC, including #Belarus. It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to “a hostage taking” by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world