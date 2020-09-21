В ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии

Глава Европарламента сослался на одного из участников, блокировавшего принятие решения

Главы МИД государств, которые входят в состав Европейского союза в Брюсселе, не пришли к единой позиции по вопросу санкций в отношении официального Минска из-за событий, происходящих в Белоруссии после президентской кампании, по итогам которой победил Александр Лукашенко.

Председатель парламента ЕС Жозеп Боррель заявил, что стороны не смогли прийти к единому согласию. При этом он отметил, что Евросоюз отказывается признать легитимность действующего главы Республики, передает РИА "Новости".

В свою очередь, главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем "Твиттер", что решение не было принято из-за того, что одно из государств-членов "взяло заложников".

Он не стал уточнять, о какой стране идет речь. Боррель также подтвердил отсутствин единой позиции из-за одного участника.

Ранее в Европарламенте заявили, что срок правления Лукашенко заканчивается 5 ноября – после этого Брюссель не станет его воспринимать как президента Белоруссии.

Известно, что прибалтийские страны выступили с предложением ввести безвиз с Белоруссией для преобразований в области "экономики" и "демократии".

Егор МАЛКОВ

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