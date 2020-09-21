Европейцы задумали разрешить белорусам въезд без виз

Европейцы задумали разрешить белорусам въезд без виз
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
В ЕС предложили помощь гражданам Республики

После того как Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей, три европейские страны выступили с инициативой ввести безвизовый режим с Белоруссией.

Такое предложение 21 сентября прозвучало от Литвы, Польши и Румынии. Они отметили, что ЕС "должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований" в Республике.  

Также, написано в заявлении одного из авторов идеи, нужно содействовать торговле Белоруссии с Европой. А еще оказать "помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси", отметил в "Твиттер" литовский президент Гитанас Науседа.

Кроме того, по мнению Вильнюса, Варшавы и Бухареста, Минск должен иметь "доступ к финансовым ресурсам" для преобразования и "запуска либеральной экономики Беларуси", увеличить присутствие и активность "международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций", цитирует РИА "Новости". 

Литва, Польша и Румыния обратились с призывом к другим странам-членам ЕС поддержать их предложение. Сами же они пообещали уважать любое принятое законным путем решение белорусского народа.

На прошлой неделе Александр Лукашенко сообщил о решении закрыть границу Белоруссии с Украиной и западные погранпункты страны – с Литвой и Польшей и предупредил, что охрана этих территорий будет усилена. Позже один из аналитиков в Республике выразил мнение, что такой шаг не понравится ни местным жителям, ни европейцам. 

Полина ДОРОЖКИНА

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