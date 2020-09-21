Курс рубля
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
- Евро достиг 90 рублей
Команда израильского радио, которая транслирует в эфире российские композиции, решила "наказать" исполнителей из РФ, принявших участие в совместной песне в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, названную "Любимую не отдают". По мнению команды, песни с положительным отношением к официальному Минску являются "позором" для каждого музыканта.
В "Лучшем радио" заявили, что объявляют бойкот исполнителям из недавно выпущенной песни – Филиппу Киркорову, Николаю Баскову, Аните Цой и многим остальным, среди которых имеются и белорусские музыканты.
В коллективе также призвали остальные радиостанции, которые играют российскую музыку, присоединиться к бойкоту – так они могут оказать посильную помощь "свободолюбивому народу" Белоруссии.
"С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов", – говорится на сайте "Лучшего радио".
Несколькими днями ранее в "Ютуб" появилось музыкальное видео, посвященное событиям в Белоруссии. Использованная для названия песни фраза была произнесена президентом Александром Лукашенко перед выборами, которые состоялись в Республике 9 августа.
После записанной песни на звезд обрушились с критикой многие пользователи. По их мнению, музыканты "продались" и отказались таким образом от поддержки протестующих.
Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике
Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"