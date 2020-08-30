Путин послал белорусам тайный сигнал

Путин послал белорусам тайный сигнал
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер предупредил оппозицию страны

Белорусские оппозиционеры заявили, что во время своего интервью Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии. Член президиума КС Мария Колесникова рассказала, что была "сильно поражена" словами лидера России. 

Ранее Путин рассказал, что сформировал резерв правоохранителей, которые могут выдвинуться в Белоруссию в том случае, если ситуация в стране начнет выходить из под контроля. По его заявлению, он сделал это в ответ на запрос Александра Лукашенко. Однако, как сообщает Колесникова, у этого заявления была и вторая часть, которая не попала в объектив всеобщего внимания. 

Она рассказала во время своего выступления, что также российский лидер отметил, что, если народ выходит на улицу, значит нужно к нему прислушиваться и искать компромисс – в этом и было тайное послание Путина. Колесникова заявила, что сейчас Лукашенко слаб и не слышит своих граждан. 

"Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно", – заявила она. 

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва в своих действиях исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, тем самым признав результаты голосования в стране. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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