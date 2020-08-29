Путин сделал громкое заявление о выборах в Белоруссии

Путин сделал громкое заявление о выборах в Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России признал результаты голосования в соседней стране

Владимир Путин коротко и лаконично высказался о выборах президента Белоруссии, в которых победил действующий глава Республики Александр Лукашенко. Лидер россиян заявил, что Москва исходит из того, что голосование состоялось.

Тему выборов лидера белорусов Путин затронул во время большого интервью журналисту Сергею Брилеву, передает РИА "Новости".

Путин также отметил, что отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Республику дает повод думать, что позиция организации была продумана заранее. По словам президента России, есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами голосования. Об этом Путин сказал в интервью на телеканале "Россия 1". 

После голосования в Белоруссии президент России нечасто говорил на эту тему. Впрочем, Путин стал одним из первых мировых лидеров, которые на следующий день после голосования поздравили Лукашенко с победой. 

Батька набрал, по данным ЦИК, более 80% голосов избирателей. Однако некоторые белорусы не приняли такой исход событий. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская и вовсе заявила о том, что лидером президентской гонки стала она. После 9 августа в Республики начались акции протеста и даже столкновения с правоохранителями.

В своем интервью Путин также выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии разрешится мирным путем. Тем не менее по просьбе Батьки, в рамках обязательств в сфере безопасности, России создала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи стране. Путин же отметил, что пока планов по задействованию этих сил нет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Димитрий Ядзевич
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Когда лучше промолчать, чем писать ахинею... "некоторые белорусы не приняли такой исход событий" - Некоторые? Посмотрите открытое голосование на заводах, в трудовых коллективах. 90 процентов за Тихановскую. Путин не знал этого? Что пересажали всех наблюдателей, подделали большинство протоколов? В стране Запрещены соц. опросы. Пленных бюджетников автобусами свозят со всей страны за деньги, чтобы создать видимость массовки. Никто по своей воле не вышел праздновать победу.
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