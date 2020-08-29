"Гони быков": экс-лидер "Ляписа Трубецкого" жестко высказался о протестах в Белоруссии

"Гони быков": экс-лидер "Ляписа Трубецкого" жестко высказался о протестах в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Музыкант призвал к проведению новых выборов

Бывший солист музыкальной группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок выступил с коллективом Brutto Nostra, требуя провести очередные выборы в Белоруссии. Артист отказывается признавать результаты волеизъявления, по итогам которого президентскую должность занял Александр Лукашенко.

Михалок добавил, что на этот раз в процедуре должны быть приняты кандидатуры личностей из различных сфер, желающих, чтобы Республика стала европейским государством с независимым суверенитетом. 

"Считаем, что Лукашенко не является легитимным и законным президентом Белоруссии", – заявил Михалок.

Он привел в пример Светлану Алексиевич, белорусскую писательницу, художественного руководителя "Свободного театра" Николая Халезина, бывшего спортсмена Виталия Гуркова и остальных личностей, представляющих, на его взгляд, достойную кандидатуру.

Артист уверен: "бешеные псы", поднявшие руки на свой народ, "те, кто избивал своих кормильцев", то есть простых граждан, должны понести наказание. Обращение музыканта опубликовано на ЮТуб-канале Brutto.

"Гони Быков", – добавил артист.

Стоит отметить, что знаменитости не остались в стороне и поделились своими мнениями по поводу происходящего. Так, Гарик Харламов решил поддержать протестующих, а Макс Корж призвал остановить демонстрации.

Ранее корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что протесты в Минске потеряли смысл, потому что в белорусских "верхах" не оказалось предателей. Государство устояло, президент Александр Лукашенко смог удержать власть. Эксперт также уверен: президент пользуется большой поддержкой среди населения.

Егор МАЛКОВ

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