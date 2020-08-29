Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии

Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
От Минска требуют провести новые выборы

Соединенные Штаты, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с совместным заявлением с требованием "уважения основных свобод и прав человека", под которым подразумевается проведение "свободных и справедливых выборов".

Западные государства "поражены продолжающимися мирными демонстрациями" на территории Республики.

"Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина.

Отмечается, что после проведенных выборов Запад увидел "жестокое и непропорциональное применение силы правоохранительными органами против мирных демонстрантов и простых граждан". Страны ЕС вместе со Штатами потребовали от Минска "немедленного и безоговорочного" освобождения всех задержанных, а также проведения расследования всех преступных деяний по многочисленным инцидентам, возникшим в ходе внутригосударственных протестов.

"Только это откроет путь к мирному урегулированию кризиса на основе всеобъемлющего национального диалога", – уверены представители миссий западных стран.

Ранее экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок выступил с коллективом Brutto Nostra с требованием провести очередные выборы в Белоруссии. Артист отказывается признать президента Лукашенко легитимным главой государства.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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В Беларуси девять с половиной миллионов населения! Это НАРОД! 400 тысяч майданутых - это не народ Беларуси, а только его незначительная часть. Они не имеют права "демонстрировать решимость и мужество ВСЕГО белорусского народа".
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