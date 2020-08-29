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Соединенные Штаты, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с совместным заявлением с требованием "уважения основных свобод и прав человека", под которым подразумевается проведение "свободных и справедливых выборов".
Западные государства "поражены продолжающимися мирными демонстрациями" на территории Республики.
"Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина.
Отмечается, что после проведенных выборов Запад увидел "жестокое и непропорциональное применение силы правоохранительными органами против мирных демонстрантов и простых граждан". Страны ЕС вместе со Штатами потребовали от Минска "немедленного и безоговорочного" освобождения всех задержанных, а также проведения расследования всех преступных деяний по многочисленным инцидентам, возникшим в ходе внутригосударственных протестов.
"Только это откроет путь к мирному урегулированию кризиса на основе всеобъемлющего национального диалога", – уверены представители миссий западных стран.
Ранее экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок выступил с коллективом Brutto Nostra с требованием провести очередные выборы в Белоруссии. Артист отказывается признать президента Лукашенко легитимным главой государства.
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